DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
So entwickelt sich Bilfinger SE

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

18.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,9 Prozent auf 96,60 EUR ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 96,60 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 96,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,50 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 17.144 Aktien.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 104,40 EUR an. Der aktuelle Kurs der Bilfinger SE-Aktie ist somit 8,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Bilfinger SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,63 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,50 EUR an.

Am 13.11.2025 legte Bilfinger SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,28 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bilfinger: Im Hinblick auf 2026 wird es spannend

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Bilfinger SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stark gesucht: Weiter zugelegt - Jahresziele 2025 eingeengt

mehr Analysen