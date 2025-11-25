Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag gefragt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 95,35 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 95,35 EUR. In der Spitze legte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 96,25 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 94,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 8.050 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 104,40 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 9,49 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.11.2024 bei 42,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 55,37 Prozent wieder erreichen.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,61 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Bilfinger SE-Aktie wird bei 101,50 EUR angegeben.

Bilfinger SE veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,45 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,38 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,28 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

