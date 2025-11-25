Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Dienstagnachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 95,75 EUR zu.

Um 15:52 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 95,75 EUR zu. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 96,45 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,85 EUR. Bisher wurden heute 22.274 Bilfinger SE-Aktien gehandelt.

Bei 104,40 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 9,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 42,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 55,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,61 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Bilfinger SE-Aktie bei 101,50 EUR.

Am 13.11.2025 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,45 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,81 Prozent auf 1,38 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Bilfinger SE ein EPS in Höhe von 5,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

