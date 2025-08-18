Billiger für US-Kunden

Der dänische Pharmariese Novo Nordisk reagiert auf politischen Druck und Konkurrenz, indem er den Preis für sein Blockbuster-Medikament in den USA senkt.

• Novo Nordisk hat den US-Preis für Ozempic für nicht-versicherte US-Patienten gesenkt

• Novo Nordisk-Aktie gewinnt hinzu

• Schritt gilt als Reaktion auf politischen Druck und den Wettbewerb

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk hat den US-Preis seines Blockbuster-Medikaments Ozempic für nicht-versicherte Patienten massiv gesenkt. Die Ankündigung, die den politischen Forderungen der Trump-Administration nachkommt, führte zu einem deutlichen Kursanstieg der Aktie.

Preis für nicht-versicherte Patienten massiv gesenkt

Wie die Financial Times berichtet, hat Novo Nordisk den monatlichen Preis für Ozempic in den USA für Patienten ohne Krankenversicherung halbiert. Das Medikament, das primär zur Behandlung von Diabetes eingesetzt wird, aber auch zur Gewichtsreduktion dient, kostet nun 499 US-Dollar pro Monat. Zuvor lag der Preis für diese Patientengruppe bei rund 1.000 US-Dollar. Die Senkung betrifft jedoch nur einen kleinen Teil der Anwender, da das Unternehmen angibt, dass 98 Prozent der Patienten das Medikament über ihre Krankenversicherung erhalten und lediglich 25 US-Dollar oder weniger zahlen. Darüber hinaus soll Ozempic künftig über die apothekeneigene Sparte NovoCare und in Zusammenarbeit mit dem Telemedizin-Anbieter GoodRx zum ersten Mal auch per Heimlieferung verfügbar sein. Diese Ankündigung half im Montagshandel an der NASDAQ besonders der GoodRx-Aktie auf die Beine: Die Papiere legten letztlich 37,27 Prozent auf 5,12 US-Dollar zu. Am Dienstag geht es jedoch zeitweise um 7,2 Prozent auf 4,7513 US-Dollar runter.

Novo Nordisk-Aktienkursreaktion überrascht Analysten

Die Aktie von Novo Nordisk stieg in Dänemark nach der Meldung im gestrigen Handel letztlich um 6,63 Prozent auf 347,50 Dänische Kronen, was Analysten überraschte. Am Dienstag geht es dann zeitweise um 0,3 Prozent nach oben auf 348,55 DKK. Obwohl eine Preissenkung auf den ersten Blick negativ erscheint, wird sie von Anlegern als strategischer Schritt gewertet. Der dänische Konzern und sein Hauptkonkurrent Eli Lilly aus den USA haben in diesem Jahr bereits 252 Milliarden US-Dollar an Marktwert verloren, bedingt durch Sorgen um politische Preiskontrollen, Zölle und Konkurrenz. Die Preissenkung für nicht-versicherte Patienten gilt als Maßnahme, um diesen Sorgen entgegenzuwirken und den politischen Forderungen nachzukommen. Novo Nordisk hatte bereits im März den Preis für sein Abnehm-Medikament Wegovy auf 499 US-Dollar gesenkt.

Hintergrund: Politischer Druck und Kopien

Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit dem zunehmenden Druck der US-Regierung auf die Pharmaindustrie , die Arzneimittelpreise zu senken. Präsident Trump hatte im Juli Briefe an Novo Nordisk und 16 weitere Arzneimittelhersteller geschickt, in denen er sie aufforderte, Preise zu senken und Direktvertriebsmodelle einzuführen, berichtet CNBC. Ein weiterer Grund für den Schritt ist die Konkurrenz durch sogenannte "compounded drugs", bei denen es sich um maßgeschneiderte Kopien der Originalmedikamente handelt. Diese waren während einer offiziellen Knappheit des Wirkstoffs Semaglutid stark in den USA verbreitet. Novo Nordisk schätzt, dass etwa eine Million Amerikaner diese Kopien verwenden. Das Unternehmen hatte zuvor eine Partnerschaft mit dem US-Telemedizin-Anbieter Hims & Hers beendet, da dieser die nicht zugelassenen Kopien vermarktet hatte. Die FDA veröffentlichte in diesem Monat eine Sicherheitswarnung zu diesen ungenehmigten Medikamenten.

