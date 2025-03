BMW Aktie News: BMW am Nachmittag verlustreich

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 81,96 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 81,96 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 78,66 EUR. Mit einem Wert von 80,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.409.827 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 28,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,26 EUR am 13.11.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 20,38 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,41 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 87,65 EUR.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,46 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 25.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,02 EUR je Aktie aus.

