BMW Aktie News: BMW am Nachmittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 97,42 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 97,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 451.874 BMW-Aktien.

Am 09.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,06 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.09.2022 auf bis zu 68,44 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,31 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 15.03.2023 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 39.522,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 43,87 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,93 EUR je Aktie belaufen.

