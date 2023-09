BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag in Rot

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 95,68 EUR.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 95,68 EUR nach. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,38 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,48 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 16.513 Aktien.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 15,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,44 EUR. Dieser Wert wurde am 30.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 28,47 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 109,68 EUR.

Am 03.08.2023 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,39 EUR gegenüber 4,30 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.219,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.770,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BMW am 03.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von BMW.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 17,58 EUR je Aktie aus.

