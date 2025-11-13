Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend mit Kurseinbußen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 194,91 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 194,91 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 193,13 USD. Bei 195,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 436.613 Stück gehandelt.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 128,92 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 33,86 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Boeing-Aktie im Durchschnitt mit 243,43 USD.

Boeing veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -7,14 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,97 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,27 Mrd. USD im Vergleich zu 17,84 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -9,338 USD je Aktie aus.

