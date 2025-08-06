DAX24.151 -0,2%ESt505.333 ±0,0%Top 10 Crypto16,05 +1,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.257 -0,4%Euro1,1659 -0,1%Öl66,30 -0,2%Gold3.398 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie: Kursrally nach Rückschlag bei Eli Lilly - Wer dominiert den Milliarden-Markt für Abnehmspritzen?
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & RENK schwach: Analysten bleiben optimistisch
Profil
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
SLI-Performance im Fokus

Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester

08.08.25 09:28 Uhr
Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester | finanzen.net

Beim SLI lassen sich am fünften Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag notiert der SLI um 09:09 Uhr via SIX 0,11 Prozent höher bei 1.985,28 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,130 Prozent auf 1.985,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1.983,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1.987,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1.984,46 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 2,72 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.971,06 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, bei 1.967,84 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 1.911,55 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,32 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.721,32 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Novartis (+ 1,69 Prozent auf 94,62 CHF), Swisscom (+ 1,39 Prozent auf 584,50 CHF), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 72,73 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,68 Prozent auf 170,65 CHF) und Alcon (+ 0,67 Prozent auf 69,14 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-3,01 Prozent auf 49,00 CHF), Swiss Re (-2,07 Prozent auf 151,45 CHF), Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 573,00 CHF), Straumann (-0,59 Prozent auf 101,80 CHF) und Swiss Life (-0,47 Prozent auf 882,40 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 267.290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,444 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
25.07.2025Nestlé HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
28.07.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.07.2025Nestlé KaufenDZ BANK
24.07.2025Nestlé AddBaader Bank
30.06.2025Nestlé BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Nestlé KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
31.07.2025Nestlé Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Nestlé HoldDeutsche Bank AG
25.07.2025Nestlé HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.07.2025Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

