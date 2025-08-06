Börse Zürich: SLI präsentiert sich zum Start des Freitagshandels fester

SLI-Performance im Fokus

Beim SLI lassen sich am fünften Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Am Freitag notiert der SLI um 09:09 Uhr via SIX 0,11 Prozent höher bei 1.985,28 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,130 Prozent auf 1.985,66 Punkte an der Kurstafel, nach 1.983,09 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 1.987,66 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1.984,46 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der SLI bereits um 2,72 Prozent zu. Vor einem Monat, am 08.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1.971,06 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 08.05.2025, bei 1.967,84 Punkten. Der SLI stand vor einem Jahr, am 08.08.2024, bei 1.911,55 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,32 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2.146,62 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.721,32 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Novartis (+ 1,69 Prozent auf 94,62 CHF), Swisscom (+ 1,39 Prozent auf 584,50 CHF), Nestlé (+ 0,92 Prozent auf 72,73 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,68 Prozent auf 170,65 CHF) und Alcon (+ 0,67 Prozent auf 69,14 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Sandoz (-3,01 Prozent auf 49,00 CHF), Swiss Re (-2,07 Prozent auf 151,45 CHF), Zurich Insurance (-0,83 Prozent auf 573,00 CHF), Straumann (-0,59 Prozent auf 101,80 CHF) und Swiss Life (-0,47 Prozent auf 882,40 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 267.290 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 210,444 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 4,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net