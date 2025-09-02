DAX23.788 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.547 -0,3%
Blick auf BP-Kurs

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittag ab

04.09.25 12:05 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittag ab

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 4,26 GBP.

BP plc (British Petrol)
4,90 EUR -0,02 EUR -0,41%
Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 4,26 GBP abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BP-Aktie bisher bei 4,24 GBP. Mit einem Wert von 4,25 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 2.411.019 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 4,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 10,70 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,59 GBP an.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,451 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

