BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Plus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 4,23 GBP zu.

Um 09:07 Uhr sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 4,23 GBP zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,23 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,20 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.363.553 BP-Aktien.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,71 GBP. 11,30 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,29 GBP. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,22 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,329 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,41 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 05.08.2025. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,434 USD fest.

