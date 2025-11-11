BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Vormittag vor
Die Aktie von BP zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 4,69 GBP.
Um 09:07 Uhr stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,69 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,70 GBP an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,67 GBP. Zuletzt wechselten 1.673.516 BP-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Mit einem Zuwachs von 0,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,29 GBP erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 42,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 4,75 GBP.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 04.11.2025. Das EPS wurde mit 0,06 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 35,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36,35 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die BP-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.02.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,482 USD je BP-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.11.2025
|BP Kaufen
|DZ BANK
|04.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.2025
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
