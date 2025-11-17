BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,63 GBP.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 4,63 GBP. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,64 GBP. Bei 4,61 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.001.404 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,76 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,84 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 28,90 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 4,75 GBP.

Am 04.11.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 35,91 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 1,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,35 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,483 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

FTSE 100-Titel BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BP von vor 3 Jahren bedeutet

BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben

FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient