BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag gesucht

Die Aktie von BP gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 4,21 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 4,21 GBP. Die BP-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,24 GBP aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,22 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 1.924.307 BP-Aktien.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 11,79 Prozent Luft nach oben. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,29 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 28,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,329 USD, nach 0,240 GBP im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,59 GBP.

Am 05.08.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von -0,01 GBP je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,49 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BP.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,447 USD je BP-Aktie belaufen.

