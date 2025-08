Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,8 Prozent auf 53,58 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,8 Prozent auf 53,58 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Brenntag SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,46 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 166.959 Brenntag SE-Aktien.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,63 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 3,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 62,94 EUR.

Am 14.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,93 EUR, nach 0,97 EUR im Vorjahresvergleich. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 12.08.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 4,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

