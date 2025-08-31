DAX23.754 -1,2%ESt505.342 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,45 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Brenntag SE im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

02.09.25 12:06 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Das Papier von Brenntag SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 52,40 EUR ab.

Um 11:47 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 52,40 EUR ab. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 52,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,50 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.824 Stück gehandelt.

Am 04.09.2024 markierte das Papier bei 68,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 31,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Brenntag SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,99 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,81 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 3,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

August 2025: Die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bildquellen: Brenntag

mehr Analysen