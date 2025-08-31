DAX23.676 +0,8%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1643 ±0,0%Öl67,81 -1,8%Gold3.541 +0,2%
Kursverlauf

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag gesucht

03.09.25 12:06 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag gesucht

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 51,86 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 51,86 EUR zu. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,94 EUR zu. Bei 51,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 19.906 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2024 auf bis zu 68,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (51,36 EUR). Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Brenntag SE 2,10 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

