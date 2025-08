Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Montagmittag an Boden

Brenntag SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 53,62 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 53,62 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 53,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 53,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 26.605 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 68,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,53 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (51,70 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 3,58 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,10 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 62,94 EUR.

Am 14.05.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,97 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent auf 4,07 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,08 EUR in den Büchern stehen haben wird.

