DAX23.608 -0,7%ESt505.321 -0,5%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.304 -0,7%Nas21.643 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,48 -2,1%Gold3.584 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Amazon 906866 BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Broadcom A2JG9Z Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten: DAX wenig bewegt -- Wall Street höher -- Broadcom mit starker Bilanz - Kooperation mit OpenAI? -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt Orsted-Aktie dennoch in Grün: Gewinn-Prognose gesenkt - Kapitalerhöhung bereits genehmigt
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Brenntag SE im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag höher

05.09.25 16:10 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 52,06 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
52,08 EUR 0,52 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Brenntag SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 52,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 52,28 EUR. Bei 52,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 26.441 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,36 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,99 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: Die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Brenntag SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
16.07.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen