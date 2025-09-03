Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag höher

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 52,06 EUR zu.

Das Papier von Brenntag SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 52,06 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Brenntag SE-Aktie bei 52,28 EUR. Bei 52,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 26.441 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 51,36 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,99 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 60,81 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

August 2025: Die Expertenmeinungen zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren