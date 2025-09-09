Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 50,90 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 50,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 51,20 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,84 EUR nach. Mit einem Wert von 51,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 9.897 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 10.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 0,12 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,81 EUR an.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 3,87 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,18 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen

Brenntag SE-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Buy

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Brenntag SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht