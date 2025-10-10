Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 50,24 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 50,24 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 49,90 EUR. Bei 50,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.596 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 68,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 26,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 49,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 1,27 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,98 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 57,94 EUR.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3,87 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,18 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Brenntag SE möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

