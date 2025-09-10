Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE fällt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 50,56 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 50,56 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 50,54 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,56 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.084 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 68,72 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 0,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,99 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 60,81 EUR angegeben.

Brenntag SE gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Brenntag SE-Aktie.

