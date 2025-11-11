DAX23.983 +0,1%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,84 -0,3%Gold4.136 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 RENK RENK73 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt KSB-Aktie legt zu: Pumpen- und Armaturenhersteller wächst weiter - Ziele bestätigt
US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump? US-Kongress will Krypto-Konflikte eindämmen: Was bedeutet das für Trump?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Europa ist im Wandel - und investiert massiv in Energie, Industrie und Verteidigung. Außergewöhnliche Chancen für smarte Anleger. Die Zeit ist jetzt!
So entwickelt sich Brenntag SE

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

11.11.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,57 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
46,39 EUR -0,14 EUR -0,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Brenntag SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,57 EUR. Bei 46,64 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.050 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gewinne von 47,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,18 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,49 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

Brenntag: Wann stoppt die Talfahrt?

Oktober 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Brenntag SE-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
08:11Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:11Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen