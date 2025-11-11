Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,57 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 46,57 EUR. Bei 46,64 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,64 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.050 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Gewinne von 47,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,18 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,87 Mrd. EUR – eine Minderung von 7,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,18 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,49 EUR im Jahr 2025 aus.

