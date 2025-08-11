Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 54,92 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 54,92 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 54,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.097 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 25,49 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2025. In Sachen EPS wurden 0,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,97 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 13.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,05 EUR je Aktie belaufen.

