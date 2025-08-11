Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 55,46 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 55,46 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,46 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 2.361 Stück.

Bei einem Wert von 68,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,70 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 6,78 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 62,94 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 14.05.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,97 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 4,00 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Brenntag SE am 13.08.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 4,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Brenntag SE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Investment-Tipp: So bewertet Baader Bank die Brenntag SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im Juli 2025 ein