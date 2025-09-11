Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag nahezu unbewegt

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 50,76 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 50,76 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 51,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 50,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 57.698 Stück.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 68,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 26,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2025 bei 49,71 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 2,07 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,99 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,81 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,65 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Keine technische Unterstützung in Sicht

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor 5 Jahren gekostet

Brenntag-Aktie tiefer: Vorstandsmitglied Ewout van Jarwaarde verlässt das Unternehmen