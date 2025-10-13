DAX24.304 +0,3%Est505.558 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,73 +2,6%Gold4.078 +1,5%
Aktienkurs im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag nahezu unverändert

13.10.25 12:04 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag nahezu unverändert

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 48,94 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,99 EUR -0,34 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,94 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 49,51 EUR. Das Tagestief markierte die Brenntag SE-Aktie bei 48,82 EUR. Bei 49,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 140.955 Stück.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 40,42 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 48,82 EUR. Dieser Wert wurde am 13.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,25 Prozent.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,96 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 57,94 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

