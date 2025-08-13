Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag schwächer

Brenntag SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 53,66 EUR ab.

Das Papier von Brenntag SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,5 Prozent auf 53,66 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 53,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,10 EUR. Zuletzt wechselten 105.261 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,44 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 51,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,65 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 61,94 EUR.

Am 14.05.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Aktie aus.

