Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Die Aktie von Brenntag SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 54,98 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 54,98 EUR. Bei 55,12 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,58 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 55,10 EUR. Bisher wurden heute 11.381 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Bei 68,92 EUR markierte der Titel am 04.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 20,23 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 51,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 5,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,06 EUR je Brenntag SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,19 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

