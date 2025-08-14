DAX24.445 +0,3%ESt505.451 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,45 -0,7%Gold3.339 +0,1%
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittag gestärkt

15.08.25 12:06 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 55,20 EUR.

Das Papier von Brenntag SE konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 55,20 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,74 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,78 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.563 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 68,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,86 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 51,70 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 6,34 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,06 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 61,94 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag SE-Analyse: Brenntag SE-Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Underperform-Note für Brenntag SE-Aktie

Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec

mehr Analysen