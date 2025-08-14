Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 54,62 EUR.

Um 15:50 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 54,62 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,74 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 84.426 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,92 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2024. 26,18 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,94 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,79 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

