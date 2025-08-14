Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 54,62 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:50 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 54,62 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 55,74 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 84.426 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,92 EUR) erklomm das Papier am 04.09.2024. 26,18 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 51,70 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,06 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 61,94 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,79 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie
Brenntag SE-Analyse: Brenntag SE-Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Underperform-Note für Brenntag SE-Aktie
Hot Stocks heute: DAX Aufsteiger: Gea, Scout24, Lufthansa oder Nemetschek - Übernahmekandidaten: Puma, Brenntag und Evotec
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brenntag
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen