Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 48,07 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 48,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 48,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,70 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130.071 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 30,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 1,60 Prozent Luft nach unten.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 57,18 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

