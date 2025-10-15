DAX24.211 -0,1%Est505.611 +1,1%MSCI World4.322 +1,0%Top 10 Crypto15,31 -0,6%Nas22.810 +1,3%Bitcoin95.612 -2,0%Euro1,1625 +0,1%Öl62,46 +0,3%Gold4.195 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkung: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street fester -- China lastet auf Rheinmetall, RENK und HENSOLDT -- Goldpreisrekord, NEL, BASF, D-Wave, DroneShield, AMD im Fokus
Top News
Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China Apple-Aktie freundlich: Investitionsoffensive in China
KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal KI-Offensive treibt AMD-Aktie weiter an: AMD und Oracle vereinbaren nächsten Mega-Deal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Aktie im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag mit Kursplus

15.10.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Brenntag SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 48,07 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
47,96 EUR 0,37 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,6 Prozent auf 48,07 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 48,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,70 EUR. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 130.071 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 68,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 30,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,30 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 1,60 Prozent Luft nach unten.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 57,18 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht

Brenntag-Aktie gefragt: Anleihe im Millionenvolumen platziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
08:16Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:16Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen