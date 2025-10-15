Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 47,53 EUR zu.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 47,53 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 47,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.663 Brenntag SE-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,30 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,18 EUR an.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht

Brenntag-Aktie gefragt: Anleihe im Millionenvolumen platziert