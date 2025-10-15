DAX24.288 +0,2%Est505.629 +1,4%MSCI World4.292 +0,3%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.731 -0,9%Euro1,1639 +0,2%Öl62,34 +0,1%Gold4.209 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Alibaba A117ME BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung auf US-Zinssenkungen: DAX im Plus -- Asiens Börsen ziehen an -- VW-Chef sieht Doppelrolle als Übergang - Sparziele auf Kurs -- D-Wave, DroneShield, BYD, AMD, Alibaba im Fokus
Top News
Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins Netflix-Aktie wenig bewegt: 'Woman in Cabin 10' startet auf Platz eins
D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs D-Wave Quantum-Aktie weiter im Vorwärtsgang: Aufbau des weltweit leistungsstärksten Quanten-Hubs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?
Notierung im Blick

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag höher

15.10.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag höher

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 47,53 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
47,41 EUR -0,18 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 47,53 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 47,73 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.663 Brenntag SE-Aktien.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 68,72 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,58 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 47,30 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Brenntag SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 57,18 EUR an.

Am 13.08.2025 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 3,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht

Brenntag-Aktie gefragt: Anleihe im Millionenvolumen platziert

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
08:16Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:16Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen