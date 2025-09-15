Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE stabilisiert sich am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 50,54 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 50,54 EUR. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 50,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 50,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 890 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 49,71 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,99 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,81 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,30 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,35 Prozent auf 3,87 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

