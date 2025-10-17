Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Nachmittag freundlich

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 49,01 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,8 Prozent auf 49,01 EUR. Bei 49,07 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.271 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 68,72 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,49 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,94 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 57,18 EUR.

Am 13.08.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,35 Prozent zurück. Hier wurden 3,87 Mrd. EUR gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,48 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

