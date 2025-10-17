Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE präsentiert sich am Freitagmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Brenntag SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 48,71 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 48,71 EUR. Im Tageshoch stieg die Brenntag SE-Aktie bis auf 48,77 EUR. Bei 48,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.961 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 29,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 2,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 57,18 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,48 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

