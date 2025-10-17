DAX23.765 -2,1%Est505.568 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,18 -5,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,75 -0,4%Gold4.335 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
So entwickelt sich Brenntag SE

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Abschlägen

17.10.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 48,34 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
48,08 EUR -0,25 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 48,34 EUR nach. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,14 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.805 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,30 EUR am 14.10.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 2,15 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 57,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren angefallen

Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen