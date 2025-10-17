Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 48,34 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 48,34 EUR nach. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,14 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.805 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 68,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 47,30 EUR am 14.10.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 2,15 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,94 EUR, nach 2,10 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 57,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 13.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,18 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,87 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren angefallen

Brenntag-Aktie rutscht ab: 'Sell' von UBS belastet Papiere

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 5 Jahren eingebracht