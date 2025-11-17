Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Brenntag SE hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Brenntag SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 49,20 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 49,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 49,24 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 49,13 EUR nach. Bei 49,13 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.104 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 68,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,67 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 7,09 Prozent sinken.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,90 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,93 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,82 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,62 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,72 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,07 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 3,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

