Handelsstreit im Fokus: DAX stärker -- Asien freundlich, Nikkei auf Rekordhoch -- Börsengang von TKMS -- DroneShield, Lufthansa, Airbus, Roche, L'Oreal & Kering im Fokus
Nach Trumps Handelsstreit: Ripple-Kurs im Sinkflug - folgt jetzt die Trendwende?
Erholung zum Wochenstart: DAX hält sich nach massiver Talfahrt wieder klar über 24.000 Punkten
Notierung im Fokus

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

20.10.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 49,81 EUR bewegte sich die Brenntag SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
50,42 EUR 2,34 EUR 4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Brenntag SE-Aktie um 09:04 Uhr im XETRA-Handel bei 49,81 EUR. Bei 50,16 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 49,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 50,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.650 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 68,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 5,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,94 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,18 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 13.08.2025 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 3,87 Mrd. EUR, gegenüber 4,18 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,35 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

