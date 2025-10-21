DAX24.307 +0,2%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,53 +1,0%Gold4.263 -2,1%
Brenntag SE

21.10.25 12:05 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag schwächer

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 50,24 EUR nach.

Brenntag SE
50,04 EUR -0,16 EUR -0,32%
Um 11:48 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 50,24 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 50,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 50,38 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.585 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 14.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,95 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 57,18 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,18 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,49 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

