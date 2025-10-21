Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 50,34 EUR.
Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 50,34 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 50,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,26 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.911 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.
Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 36,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 6,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,18 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 3,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.
Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,49 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.10.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.2025
|Brenntag SE Sell
|UBS AG
|26.09.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.09.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
