Kursverlauf

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

21.10.25 09:22 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 50,34 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
50,04 EUR -0,16 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Anleger zeigten sich um 09:05 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 50,34 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 50,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Brenntag SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,26 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.911 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 36,51 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2025 bei 47,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 6,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Brenntag SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,95 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 57,18 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 13.08.2025. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 3,87 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 4,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 3,49 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brenntag

Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.

