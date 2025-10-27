DAX24.294 +0,2%Est505.709 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 +5,5%Nas23.578 +1,6%Bitcoin99.045 +0,6%Euro1,1636 +0,1%Öl65,93 +0,4%Gold3.991 -2,2%
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Nachmittag ein

27.10.25 16:08 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Nachmittag ein

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,5 Prozent auf 49,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
49,81 EUR -0,61 EUR -1,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 49,60 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 49,53 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.036 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 38,55 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 4,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,95 EUR belaufen. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 57,18 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,87 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte Brenntag SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,49 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Brenntag SE

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Brenntag SE SellUBS AG
26.09.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.09.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
