Brenntag mit Gewinneinbruch im Quartal - gekapptes Gewinnziel bestätigt
Werte in diesem Artikel
ESSEN (dpa-AFX) - Beim Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) ist im zweiten Quartal der Gewinn eingebrochen. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss ging in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um gut 71 Prozent auf 42,9 Millionen Euro zurück, wie der Dax-Konzern am Mittwoch bei Vorlage der endgültigen Halbjahreszahlen mitteilte. Die Erlöse schrumpften um gut vier Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Juli Eckdaten für das Quartal vorgelegt und sein Gewinnziel für das Gesamtjahr gekappt.
"In den vergangenen Monaten haben wir anhaltende Unsicherheiten, gedämpfte Kundenstimmung, eine geminderte Nachfrage und zudem ungünstige Euro/US-Dollar-Wechselkurse erlebt", berichtete der scheidende Unternehmenschef Christian Kohlpaintner. All dies habe sich auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt. Die Finanzergebnisse im zweiten Quartal hätten unter den Erwartungen des Unternehmens gelegen.
Für 2025 rechnet der Vorstand nun nur noch mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) von 0,95 bis 1,05 Milliarden Euro. Der operative Gewinn ging im zweiten Quartal wie bekannt um fast 14 Prozent auf 246,4 Millionen Euro zurück./mne/stk
Nachrichten zu Brenntag SE
Analysen zu Brenntag SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|17.07.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Brenntag SE Add
|Baader Bank
|21.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Deutsche Bank AG
|02.07.2025
|Brenntag SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.07.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|16.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.2025
|Brenntag SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.06.2025
|Brenntag SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.2025
|Brenntag SE Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
|14.07.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.07.2025
|Brenntag SE Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.2025
|Brenntag SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.2025
|Brenntag SE Verkaufen
|DZ BANK
