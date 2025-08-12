Brenntag mit Gewinneinbruch im Quartal - gekapptes Gewinnziel bestätigt

ESSEN (dpa-AFX) - Beim Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE) ist im zweiten Quartal der Gewinn eingebrochen. Der auf die Aktionäre anfallende Überschuss ging in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um gut 71 Prozent auf 42,9 Millionen Euro zurück, wie der Dax-Konzern am Mittwoch bei Vorlage der endgültigen Halbjahreszahlen mitteilte. Die Erlöse schrumpften um gut vier Prozent auf knapp 3,9 Milliarden Euro. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Juli Eckdaten für das Quartal vorgelegt und sein Gewinnziel für das Gesamtjahr gekappt.

"In den vergangenen Monaten haben wir anhaltende Unsicherheiten, gedämpfte Kundenstimmung, eine geminderte Nachfrage und zudem ungünstige Euro/US-Dollar-Wechselkurse erlebt", berichtete der scheidende Unternehmenschef Christian Kohlpaintner. All dies habe sich auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt. Die Finanzergebnisse im zweiten Quartal hätten unter den Erwartungen des Unternehmens gelegen.

Für 2025 rechnet der Vorstand nun nur noch mit einem operativen Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (Ebita) von 0,95 bis 1,05 Milliarden Euro. Der operative Gewinn ging im zweiten Quartal wie bekannt um fast 14 Prozent auf 246,4 Millionen Euro zurück./mne/stk