Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Nachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 42,62 EUR.
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 42,62 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,26 EUR ab. Mit einem Wert von 43,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 112.361 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.
Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 72,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 69,40 Prozent Luft nach oben. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,00 EUR ab. Abschläge von 3,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,698 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,51 EUR.
Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Carl Zeiss Meditec im vergangenen Quartal 289,77 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umsetzen können.
Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:01
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|15:01
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|04.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
