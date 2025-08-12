DAX24.218 +0,8%ESt505.381 +0,8%Top 10 Crypto16,84 +1,6%Dow44.459 +1,1%Nas21.682 +1,4%Bitcoin102.974 ±0,0%Euro1,1713 +0,3%Öl65,71 -0,6%Gold3.363 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Mittag fester

13.08.25 12:05 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 43,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
43,50 EUR 0,06 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 43,32 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,54 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.129 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 72,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Abschläge von 5,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,696 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,26 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
04.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09.07.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec NeutralUBS AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
15.07.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.05.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

