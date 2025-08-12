Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Mittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 43,32 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 43,32 EUR. In der Spitze legte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 43,54 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.129 Carl Zeiss Meditec-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 72,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2025 bei 41,00 EUR. Abschläge von 5,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,696 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 57,26 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2016 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

