Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 43,62 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr bei 43,62 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 43,94 EUR. Bei 43,30 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7.163 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Am 20.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 71,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,26 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 40,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 7,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,693 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,61 EUR.

Am 09.12.2016 hat Carl Zeiss Meditec die Kennzahlen zum am 30.09.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,38 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen