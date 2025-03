Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 67,05 EUR.

Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 67,05 EUR. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,00 EUR zu. Bei 64,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.219 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (122,95 EUR) erklomm das Papier am 15.03.2024. 83,37 Prozent Plus fehlen der Carl Zeiss Meditec-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 44,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie 51,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,687 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,58 EUR.

Carl Zeiss Meditec gewährte am 09.12.2016 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 14.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Am 13.05.2026 wird Carl Zeiss Meditec schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,96 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

