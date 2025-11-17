Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec gibt am Mittag ab
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 42,26 EUR ab.
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 42,26 EUR abwärts. Der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,16 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 42,68 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.665 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 20.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR an. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 41,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,52 EUR am 09.09.2025. Mit Abgaben von 4,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,693 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 51,61 EUR.
Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carl Zeiss Meditec-Aktie in Höhe von 1,72 EUR im Jahr 2025 aus.
