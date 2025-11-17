Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Zum Vortag unverändert notierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 42,70 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie um 09:03 Uhr im XETRA-Handel bei 42,70 EUR. Bei 42,76 EUR erreichte die Carl Zeiss Meditec-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze büßte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 42,50 EUR ein. Bei 42,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.088 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 40,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2025 bei 40,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,11 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,693 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,61 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 289,77 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

