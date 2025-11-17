Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Nachmittag südwärts

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 42,00 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 42,00 EUR ab. Bei 41,74 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,68 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.185 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.03.2025 auf bis zu 71,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 70,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,693 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,61 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 10 Jahren verdient

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten