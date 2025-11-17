DAX23.569 -1,3%Est505.639 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 -0,1%Nas22.768 -0,6%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1596 -0,2%Öl64,20 -0,1%Gold4.060 -0,5%
Heute im Fokus
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Carl Zeiss Meditec im Fokus

17.11.25 16:08 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,6 Prozent auf 42,00 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
42,00 EUR -1,20 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr um 1,6 Prozent auf 42,00 EUR ab. Bei 41,74 EUR markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,68 EUR. Von der Carl Zeiss Meditec-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.185 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.03.2025 auf bis zu 71,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 70,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,693 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,61 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 289,77 Mio. EUR gegenüber 289,77 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den Carl Zeiss Meditec-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
10.09.2025Carl Zeiss Meditec OverweightBarclays Capital
11.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.10.2025Carl Zeiss Meditec HoldDeutsche Bank AG
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
21.08.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.08.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen